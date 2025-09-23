秋田朝日放送 秋田市のダリア園では色鮮やかな花が見頃を迎えています。 秋田市雄和の国際ダリア園には１.２ヘクタールに約７００種類７千株のダリアが植えられています。 【秋田国際ダリア園・鷲澤康二さん】 「ここ数年は暑い年が続いてダリアは夏場苦しんでいるが、（暑さもピークを過ぎ）日中や夜間の気温が下がってきて今は順調に育っている。」 園ではオリジナル品種のＮＡＭＡＨＡＧＥ（なまはげ）