◇プロ野球セ・リーグ 広島-巨人(23日、マツダスタジアム)巨人のドラフト1位ルーキー石塚裕惺選手がプロ初ヒットを放ちました。花咲徳栄高校から昨年ドラフト1位で巨人に指名された石塚選手。この日はベンチスタートでしたが、4点ビハインドの5回、戸郷翔征投手の代打として登場します。相手先発の玉村昇悟投手が投じた初球のストレートを振り抜くと、強い打球は二遊間を抜けるセンター前ヒット。通算4打席目での初ヒットです。そ