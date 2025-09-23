茨城・美浦村が主催する街おこし企画「美浦村ＵＭＡフェスタ」が２３日に美浦トレセンなどで開催され、戸崎圭太騎手（４５）＝美浦・田島＝がトークショーに出演。“新ベリベリホース”を公開した。自身で色を塗って作成したオリジナルホースがモニターで３Ｄホースとして走らすことができるゲームに、戸崎圭が挑戦。描いたのは全身に赤い星をちりばめ、「ベリベリホース」と名付けられた栗毛馬。衝撃のルックスに、後輩騎手た