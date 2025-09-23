自民党総裁選の対応について、記者団の取材に応じる鈴木宗男参院議員＝23日午後、札幌市自民党の鈴木宗男参院議員は23日、総裁選で決選投票になった場合は、小泉進次郎農相と高市早苗前経済安全保障担当相の争いになると予想し、自身は小泉氏を支持すると語った。1回目は茂木敏充前幹事長に投票すると明らかにした。札幌市で記者団の取材に応じた。鈴木氏は「中国、韓国、ロシアとの関係を見る時、国会議員はバランスを頭に入