23日午後2時半ごろ、千葉・いすみ市の海岸を埋め尽くしていた、ねじりはちまき姿の人たち。その奥に並ぶのは、圧巻のみこし行列です。秋分の日の23日、いすみ市で行われたのは、江戸時代から続く伝統の奇祭・大原はだか祭り。午後1時半、各地区を出発したみこしは漁港へと集結。祭りを見ようとたくさんのお客さんも集まり、ものすごい声量のかけ声が聞こえていました。大漁を祈願してみこしが市場を走り回り、みこしの一団は海岸へ