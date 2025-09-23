鹿児島を舞台にした映画の舞台挨拶と先行上映会が23日、鹿児島市で行われました。23日、鹿児島市の映画館で行われたのは、自主制作映画「エイタロウ」の舞台挨拶と先行上映会です。主演を務めた紱田英太郎さんや久保理茎監督らが登壇しました。この映画は、契約社員として働き家族を養いながらも、役者としての夢を諦めきれない主人公の波乱に満ちた生き様を描いた作品。全編、鹿児島で撮影されていて、出演者も全員