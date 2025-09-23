ハンドボール・リーグHのブルーサクヤ鹿児島は23日、ホームでHC名古屋に敗れ今シーズン初黒星を喫しました。前節、今シーズン初勝利を挙げた青のユニフォームブルーサクヤ鹿児島はホームでHC名古屋と対戦しました。試合は接戦となりましたが、24対26で敗れました。今シーズン3試合目で初黒星です。