9月23日は『秋分の日』です。県内は秋晴れとなり行楽日和になりました。遊園地や果樹園では家族連れなどでにぎわいました。 阿賀野市の遊園地『サントピアワールド』は、開園直後から多くの親子連れでにぎわいました。1977年から続くアトラクション「ロックンロール」。タイヤ型のゴンドラが360度回転します。 ■来園者 「死ぬかと思った。」 「がちで酔いました。楽しいです。」 「友達と遊びにきた、最高。