どんなに丁寧にメイクしても「なんだか盛れない」「アカ抜けない」といった悩み、実はファンデやリップではなく“眉”が原因かもしれません。眉は顔全体の印象を決める超重要パーツ。特に大人世代は、昔の流行眉のままアップデートできていないことが多く、それが“おば見え”を加速させる最大の要因になっているんです。そこで今回は、大人世代がやりがちなNG眉メイクと、若見えにつながる改善ポイントを紹介します。🌼プ