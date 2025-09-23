「疲れたから甘いものを食べてスッキリしよう」そんな習慣が、気づけば“体重＋３kg”の原因になっているかもしれません。チョコレートやスナック菓子は一瞬の癒やしを与える一方で、血糖値の乱高下や脂肪の蓄積を招き、ストレス太りの悪循環を生み出します。けれど完全に我慢する必要はありません。カギは“置き換え”。そこで今回は、お菓子ストレス食いが太る理由と、健康的に切り替える【置き換えダイエット】のコツを紹介しま