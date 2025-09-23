新潟市南区の『白根グレープガーデン』も多くの家族連れなどでにぎわっていました。こちらでは1年を通して果物狩りができますが、今の旬はブドウと梨。ブドウはシャインマスカットなど6品種を摘み取ることができます。 ■訪れた人 「(Q.ブドウを取ってみてどうだった？)楽しかった。いっぱいブドウが食べたくて来ました。山のように、みんなでお腹いっぱいになるくらい取りたいです。」 さらに、梨のエリアに行