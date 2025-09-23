9月24日は明治維新の立役者、西郷隆盛の148回目の命日です。それを前に鹿児島市では23日、西郷隆盛ゆかりの地を巡る「西郷どんの遠行」が行われました。（記者）「西郷隆盛の足跡をたどる西郷どんの遠行。ここ生誕の地からスタートする」「西郷どんの遠行」は、1877年9月24日、西南戦争で敗れて亡くなった西郷隆盛を偲び、その教えを後世に残そうと、毎年、秋分の日に行われています。2025年は鹿児島市の小中学生など105