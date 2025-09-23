9月いっぱいで『ふるさと納税』の仲介サイトが行うポイント還元が禁止されます。これを前に、県内の自治体にも駆け込みで寄付をする動きが広がっています。 『ふるさと納税』は、これまで仲介サイトを経由することでそれぞれから寄付額に応じてポイントが付与されていましたが、このポイント付与が10月から禁止になります。 県内で3番目の寄付額を誇る『三条市』。ふるさと納税の仲介サイトに掲載している返礼品の数は、3000