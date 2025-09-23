熊本豪雨で被災した人吉球磨地方をスポーツで盛り上げようと、熊本県錦町で23日、運動会が開催されました。世界選手権の銅メダリスト為末大さんも"ある種目"に参加しました。錦町で行われた｢KUМAフェス｣。熊本豪雨で被災した地域に活気を戻そうと、地元の陸上クラブチームが開催した運動会です。行われたのは、かけっこなど学校の運動会でよく見る種目だけではなく、懐かしいの｢アメ食い競争｣です。参加者は、顔を真