女優でミュージシャンとしても活動している、のんが自身のInstagramを更新。ライブでのギター姿を公開し、ファンからは歓喜の声があがっている。2013年のNHK連続テレビ小説『あまちゃん』でヒロインを演じて、国民的女優・能年玲奈として名を馳せたが、2016年に前事務所とのトラブルで現在の芸名に改名した。2017年にはみずからが代表を務める音楽レーベル「KAIWA（RE）CORD」を発足し、音楽活動にも力を入れている。現在