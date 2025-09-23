突然の引退宣言だった──。「次は2年後の中国北京での開催です。私はテレビの前でビール片手に楽しみます。たくさんの感動をありがとうございました」9月21日、『東京2025世界陸上』でスペシャルアンバサダーを務めた織田裕二が、今大会をもって退くことを発表したのである。「織田さんは1997年から2022年まで13大会連続でメインキャスターを務め、そこでいったんは現場から退いたものの、今大会でアンバサダーとして復帰しま