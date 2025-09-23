女優の小池栄子（44）が23日放送のTBS系「バナナサンド」（後6・30）に出演。「信用していない」人気芸人について語った。小池は恒例の「ハモリ我慢ゲーム」企画に出演。自身の番が回ってきたタイミングで「サンドウィッチマン」伊達みきおから「小池さん、なんでもできますよね」と声をかけられた。「そんなことないです」と謙遜しつつ「絶対思ってないですよね」と反論。「伊達さん信用してないんです」とぶっちゃけて笑い