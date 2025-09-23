「ザ・ドリフターズ」加藤茶（82）が23日放送のフジテレビ「ドリフの祭典！爆笑ドリビア大放出SP」に出演。「ザ・ドリフターズ」の衣装について新事実が明らかになった。77年から98年まで約22年に渡ってフジテレビで放送された「ドリフ大爆笑」。この日は、社会現象を巻き起こした「ザ・ドリフターズ」爆笑コントの裏に隠された“ドリビア（ドリフ＋トリビア）”などを放送した。「ドリフ大爆笑」の初回放送は、オープニング