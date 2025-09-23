「広島−巨人」（２３日、マツダスタジアム）巨人・石塚が五回、代打でプロ初安打を放った。０−４の五回２死、先発・戸郷の代打で打席へ。広島先発・玉村の初球、甘く入った１４０キロを中前にはじき返した。石塚はドラフト１位で花咲徳栄から入団した高卒１年目の期待の大型内野手。プロ４試合、４打席目で記念の一打をマークした。