千葉県木更津市の住宅にサルが出没しました。住人が目の前にいる中、サルがとった驚きの行動とは！?器用に網戸に手をかけ、開けようとしているのは、サル。さらに、ジャンプして網戸をスライド。少し大人しくなったと思った次の瞬間！家に入れると思ったのでしょうか、窓に向かって突進してきました。今月16日、千葉県木更津市の住宅に突如姿を現したサル。この家に住む人に話を聞くと…撮影者「（サルは網戸を）このようにしてい