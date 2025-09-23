レジェンドアスリートたちのサイン入りグッズの販売会が熊本市で始まりました。■KKT洲粼湧貴記者「あの大谷選手のエンゼルス時代のユニフォームです。本人公認の直筆サインが入っています」熊本市の鶴屋百貨店で展示販売されているのは、世界のスポーツ選手たちの直筆サイン入りアイテムです。野球やサッカー、バスケットボールなどの現役選手や引退したレジェンド選手のアイテム約40点が展