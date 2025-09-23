巨人の戸郷翔征投手（２５）が２３日の広島戦（マツダ）に先発するも４回５安打４失点で降板した。立ち上がりからリズムをつかむことができなかった。まずは先頭の中村奨に二塁打を放たれると、その後は小園への死球などから二死一、二塁とピンチが拡大。最後は５番・末包に２点適時二塁打を浴びて先制点を献上した。なんとか立て直したいところだったが、２回には二死と追い込んでから投手・玉村に中前打を許すと、続く中村