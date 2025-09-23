痛恨の黒星だ。大相撲秋場所１０日目（２３日、東京・両国国技館）、大関取りに挑む関脇若隆景（３０＝荒汐）が幕内平戸海（２５＝境川）に寄り切られ、５敗目を喫した。取組後の支度部屋では「（相手に）先に攻められた。また明日、反省してしっかり集中していきたい」と唇をかんだ。２場所前は小結で１２勝、先場所は関脇で１０勝を挙げた。しかし、これで大関昇進の目安とされる三役で「３場所合計３３勝」には、残りの５