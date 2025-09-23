阪神は２３日のＤｅＮＡ戦（横浜）に、４時間半の熱戦の末、延長１２回２―２で引き分け。クライマックスシリーズで対戦する可能性のあるＤｅＮＡに対して１４勝８敗３分で大きく勝ち越したシーズンとなったが、藤川球児監督（４５）は、「今日のようにほとんど横並びの数字で。不思議なゲームですけど、もうすべての過去のこと。しっかりやっていかないといけない」と表情を引き締めながら振り返った。先発・ニックネルソンは