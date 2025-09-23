メ～テレ（名古屋テレビ） 23日午後、愛知県犬山市のアパートで火事があり、1人がけがをしました。 消防によりますと、午後3時半すぎ、犬山市松本町のアパートで、「爆発音がした。煙が出ている」と近所の人から119番通報がありました。 アパートは2階建てで1階の部屋から出火し、2階まで延焼したということです。火はおよそ2時間後に消し止められましたが、火元の住人とみられる1人がけがをして