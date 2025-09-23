全日本プロレス２３日の立川大会で、世界ジュニアヘビー級王者の青柳亮生（２５）がＭＵＳＡＳＨＩ（３５）を下し初防衛に成功した。試合は序盤、互いに先を読み合う高速の攻防が繰り広げられた。だが中盤から亮生は徐々にＭＵＳＡＳＨＩにペースを譲り、関節技で悶絶させられるなど苦しむ。持ち味の空中技で反撃を試みるもファイヤーバードスプラッシュをヒザで迎撃されるなど、なかなかペースをつかめなかった。それでも丸