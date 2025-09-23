リュックと添い寝ごはんが、結成8周年記念ライブ＜マツモトキカク＞を11月に東阪開催することを発表した。発表が行われたのは、本日9月23日(火祝) 岡山・CRAZY MAMA 2nd Room公演から開幕した＜ワンマンツアー「集いの中に」＞において。バンド恒例のメンバープロデュースによる周年企画ライブということで、結成8周年を迎える今回は松本ユウ（Vo&Gt）がプロデュースする。結成記念ライブとしては初となる大阪と東京の2都市で