メ～テレ（名古屋テレビ） 愛知県と名古屋市が共催するアジア競技大会の1年前イベントが行われました。 「アジア競技大会」は4年に1度、40以上の国と地域が参加するアジア最大のスポーツの祭典で、来年9月19日から40以上の競技が愛知県を中心に開催されます。 名古屋では23日、開催1年前を記念したイベントが行われました。オープニングセレモニーではアジア各国のミュージシャンによる演奏