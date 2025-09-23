◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島―巨人（２３日・マツダスタジアム）巨人のドラフト１位・石塚裕惺内野手がプロ初安打を放った。第一歩を踏み出した。５回２死から戸郷の代打で登場。広島・玉村の初球を中前へはじき返した。プロ通算４打席目で、ゴールデンルーキーが大きな一歩目を踏み出した。花咲徳栄から２４年ドラフト１位で入団。Ｕ１８日本代表の４番をつとめた大型内野手だ。イースタン・リーグでは主に遊撃や三塁を守り