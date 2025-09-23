◆パ・リーグ日本ハム０―７楽天（２３日・エスコン）楽天・中島大輔外野手が２年目で自身初の規定打席到達を確定させた。初回の第１打席で左越え二塁打を放ち、今季４４３打席に。「シーズン始まる前の目標だったのでうれしく思います」と喜びを口にした。６回にも右前安打を放ち、この日は５打数２安打。１番打者としての役割をしっかり果たしている。残り１０試合へ向けて「勝つしかないと思うので今日みたいに僕が塁に出