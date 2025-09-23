これは筆者自身の子育て体験です。「ママがいないと寝れない！」と甘えていた4歳の息子が、ある絵本をきっかけに初めて一人でお泊まりに挑戦。その小さな一歩が、大きな成長となり、親としての在り方を見つめ直すきっかけとなった出来事です。 うちの息子、「ママがいないと寝れない！」 「ママがいないと寝れない！」これは、うちの4歳の息子が毎晩のように言っていた言葉です。寝るときは私の腕にしがみつき、不安そうな顔で