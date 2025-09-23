◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島―巨人（２３日・マツダスタジアム）巨人の戸郷翔征投手が、広島戦で先発するも４回６５球を投げて、５安打４失点４Ｋで降板となった。戸郷は初回、いきなり先頭の中村奨に左翼線二塁打を打たれるなど２死一、二塁。５番・末包に左翼線への２点適時二塁打を打たれて先制を許した。８番・林はフォークで空振り三振に抑えたが、戸郷は悔しげにベンチヘ戻った。２回はテンポ良く２死を奪ったが、９