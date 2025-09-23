◆パ・リーグ日本ハム０―７楽天（２３日・エスコン）ＣＳ進出につながっていくアーチが右翼へ伸びていく。初回１死三塁。楽天・黒川史陽内野手が粘りに粘って１１球目をフルスイングすると、飛球は右翼ブルペンへ飛び込んだ。「何とか犠牲フライを」という無欲の一振りが先制の４号２ランとなり、チームを勢いづけた。４回、５回に単打を放って今季２度目の猛打賞をマークすると、８回の第５打席で左前打を放ってプロ６年目