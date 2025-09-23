JR筑肥線の「九大学研都市駅」が開業20周年を迎えました。 福岡市西区では23日、「九大学研都市駅」開業20周年を記念する式典が開かれ、JR九州や九州大学の関係者などおよそ50人が出席しました。一日駅長に任命された九州大学1年生の藤重勇弥さんは9月23日が、はたちの誕生日です。つまり、駅と「同い年」です。■一日駅長・藤重勇弥さん「出発！」 「九大学研都市駅」は2005年、九州大学・伊都キャンパスの開校に合わせ、JR