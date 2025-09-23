Boseの傑作ヘッドホンから待望の第2世代モデルが登場！代名詞であるノイズキャンセリング機能がさらに進化した「Bose QuietComfort Ultra Headphones（第2世代）」（5万9400円）が9月25日より発売されます。アーム部分に光沢パーツを採用するなど細部が変更されていますが、基本的なデザインは初代を踏襲。ボタンやタッチセンサーの配置などもそのままで、初代を使っていた人はスムーズに使うことができます。なお、カラーはブラ