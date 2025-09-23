◇セ・リーグ巨人―広島（2025年9月23日マツダ）巨人のドラフト1位ルーキー、石塚裕惺（ゆうせい）内野手（19＝花咲徳栄）が23日の広島戦（マツダ）で待望のプロ初安打を放った。0―4で迎えた5回、2死走者なしの場面で9番に入っていた先発右腕・戸郷の代打に登場。相手先発左腕・玉村が投じた初球、真ん中付近にきた140キロ直球を叩くと、打球は玉村の足もとを抜けて中前打となった。石塚は9月14日に1軍初昇格。デビュ