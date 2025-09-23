石破首相（自民党総裁）は２３日、党総裁選について「この１年間、政権で共に汗をかき、力を尽くしてくれた方、基本的な政策を引き継いでくれる方が、結果として選ばれることがあればいい」と述べた。国連総会出席のため米国へ出発するのに先立ち、首相公邸で記者団の質問に答えた。現職閣僚の林芳正官房長官と小泉進次郎農相が念頭にあるとみられるが、具体的な候補者名には言及せず、「どなたが（新総裁に）なっても、この１