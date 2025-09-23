海面から空に向かって延びる巨大な白い渦は「海上竜巻」。これは大型で猛烈な台風18号の影響によるもので、9月20日、台湾南部のリゾート地・琉球郷周辺で撮影されました。同様の海上竜巻は22日、台湾南東部の緑島付近でもカメラに収められています。猛烈な勢力に発達した台風18号は22日、台湾とフィリピンの間にあるバシー海峡を通過しました。23日午後3時時点で、中心気圧は915ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は55メートル。