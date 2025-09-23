2025年6月、手話に関する法律が制定され、9月23日は「手話の日」と定められました。金沢駅では23日、手話への理解を深めようとイベントが開かれました。金沢駅のもてなしドーム地下広場では金沢市聴力障害者福祉協会が手話への理解や普及を推進しようと、市の協力を得てイベントを開きました。会場には手話を使った日常会話を体験できるブースが設けられ、訪れた人たちは講師の手や指の動きをじっくり見て考えながら手話を体験して