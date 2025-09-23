9月23日、石川県金沢市の金沢港クルーズターミナルでは、地域の子どもたちが県内企業の仕事を体験する「KANAZAWA KID'S FES 2025」が開かれました。会場では警察の捜査活動や病院での診察など幅広い職業を知ることができ、子どもたちはふだんできない体験に目を輝かせていました。また小学6年生が理想とする税金の使い道について発表するコーナーでは、介護士不足やコメの高騰化など身近な問題の解決に税金を使いたいとの意見が聞