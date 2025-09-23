久保の復調が待たれる(C)Getty Imagesレアル・ソシエダの久保建英は現地時間9月19日に行われたラ・リーガ第5節の対ベティス戦で2試合ぶりに先発出場するも、66分に交代が告げられベンチに下がった。未勝利が続くチーム状況とともに、久保が日本代表の米国遠征で痛めた、足首の回復状況を不安視する声も聞こえてきている。【動画】久保建英が開幕戦でゴラッソ！エリア外から左足で突き刺した鮮烈弾の映像敵地でのゲームとなった