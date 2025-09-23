◇セ・リーグ巨人―広島（2025年9月23日マツダ）巨人の7年目右腕・戸郷翔征投手（25）が23日の広島戦（マツダ）で今季20度目の先発登板。初回、2回と2失点ずつして4回5安打4失点で早期降板となった。9試合連続で岸田とバッテリーを組んでマウンドへ。だが、初回から出力が上がらず、制球も乱して2点先制を許す。1番・中村奨に真ん中付近へ入ったカーブを左翼線二塁打とされ、1死、3番・小園には死球を与えて一、二塁。