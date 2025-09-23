熊本の渋滞問題について考えるシリーズ「抜け出せ！渋滞都市」。深刻化するセミコンテクノパーク周辺の渋滞を解消するため、熊本県が行う道路整備の着工式が行われました。23日に行われた2つの道路の着工式。■木村敬知事「セミコンテクノパーク周辺の道路整備を集中的に進め、新たな交通需要への対応、半導体生産拠点に関する物流の効率化、人流の円滑化を行うことが最重要」菊陽町にあるJASM第1工場の前の県道