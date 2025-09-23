飲酒後に自動車学校のコースで運転を体験する在沖米陸軍兵＝23日午後、沖縄県読谷村沖縄県で米軍関係者による飲酒運転の摘発が相次ぐ中、県警は23日、米兵が実際に酒を飲んだ上で運転し、危険性を学ぶ講習会を初めて開いた。飲酒運転の根絶が狙いで、県警によると、米兵のみを対象にした体験講習は全国でも珍しい。同県読谷村で開かれた講習会には米陸軍兵ら20人以上が参加した。うち6人が午後2時過ぎから約1時間、ビールや酎