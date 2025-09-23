＜大相撲九月場所＞◇十日目◇23日◇東京・両国国技館【映像】ファンが騒然となった照ノ富士「現在の姿」大相撲九月場所十日目、解説で登場した元横綱・照ノ富士の伊勢ヶ濱親方の“激変”ぶりにファン騒然となった。すっきりとした姿に「こんなに変わるんだ」「何キロ痩せたん？」と反響が相次いだ。現役時代は身長192センチ、体重176キロの巨漢を誇り、怪我で一時は大関から序二段まで陥落するもそこから横綱まで上り詰め、計