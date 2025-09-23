藤沢警察署（資料写真）２３日午前６時半ごろ、神奈川県藤沢市江の島の稚児ケ淵で、釣り人が海に転落したと１１９番通報があった。藤沢署によると、都内に住む４０代の男性の行方が不明で、署や消防、湘南海上保安署が巡視艇や水上バイク、ドローンなどで捜索している。署によると、男性は友人２人と訪れていた。岩場に引っかかった釣り針を取ろうとして足を滑らせ、海上を１００メートルほど流された後、姿が見えなくなった。