9月23日、浦和競馬場で行われた11R・オーバルスプリント（Jpn3・3歳上・ダ1400m）は、菱田裕二騎乗の1番人気、サンライズフレイム（牡5・栗東・石坂公一）が快勝した。3馬身差の2着に8番人気のアウストロ（牡5・浦和・小澤宏次）、3着に4番人気のムエックス（牡7・船橋・張田京）が入った。勝ちタイムは1:24.8（良）。2番人気でJ.モレイラ騎乗、エートラックス（牡4・栗東・宮本博）は、7着敗退。【動画】サンライズフレイムが