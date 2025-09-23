新グレード「ROCK CREEK」に大注目日産は2025年8月21日、大規模マイナーチェンジを行った新型「エクストレイル」を発表しました。9月18日に発売しています。ようやく発売された新型エクストレイル、ユーザーからの反響などはどうでしょうか。首都圏にある日産ディーラーに問い合わせてみました。日産「エクストレイル ロッククリーク」【画像】超カッコイイ！ これが「新型エクストレイル」です！ 画像で見る（30枚以上）初