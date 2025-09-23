◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島―巨人（２３日・マツダスタジアム）広島の中村奨成外野手が、貴重な追加点を奪う２ランを放った。２点リードの２回２死一塁、内角直球を左翼ポール際に運んだ。「バッティングカウント（２ボール１ストライク）だったので、ある程度割り切って思い切って打ちにいきました。上手く対応ができて、いい手応えでした」巨人・戸郷に対し、５月１３日の対戦（マツダ）以来２本目。８年目の２６歳は、昨