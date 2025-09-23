「秋分の日」の9月23日、福岡市東区の海の中道海浜公園では、芸術の秋に合わせた「動物×アートプロジェクト」が開かれました。 ■小川ひとみアナウンサー「芸術の秋を楽しもうと、子どもたちが色とりどりのペンキを使ってペイントアートに挑戦しています。」園内で出た廃材にペンキで動物の絵を描くワークショップが開かれ、10組の親子が参加しました。■子ども「ドロドロドロ～。」 子ども